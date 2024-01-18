AA & Ensonhaber
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da çeşitli temaslarda bulundu.
Fidan, ilk önce Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile bir araya geldi.
Görüşmede, hem bölgedeki son gelişmeler hem de iki ülke arasındaki ilişkiler masaya yatırıldı.
Fidan-Tallal görüşmesi
Bakan Fidan, Safedi yaptığı görüşmenin ardından Prens Hasan Bin Tallal ile görüş alışverişinde bulundu.
Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
Bakanımız Hakan Fidan, Amman'da Prens Hasan Bin Tallal ile görüştü.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış