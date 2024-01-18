Dışişleri Bakanı Fidan'ın Ürdün temasları: Prens Bin Tallal ile görüştü Bakanlık, "Bakanımız Hakan Fidan, Amman'da Prens Hasan Bin Tallal ile görüştü" açıklamasında bulundu.

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AA & Ensonhaber

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da çeşitli temaslarda bulundu.

Fidan, ilk önce Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile bir araya geldi.

Görüşmede, hem bölgedeki son gelişmeler hem de iki ülke arasındaki ilişkiler masaya yatırıldı.

Fidan-Tallal görüşmesi

Bakan Fidan, Safedi yaptığı görüşmenin ardından Prens Hasan Bin Tallal ile görüş alışverişinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: