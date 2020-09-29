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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Mass ile görüştü

    İki bakanın görüşmesinde, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırıları ve Doğu Akdeniz meselesi ele alındı.
    • AA
    • 29.09.2020 - 12:16
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Mass ile görüştü

    Türkiye, Doğu Akdeniz'deki meşru varlığını, saldırgan tutum sergileyenlere karşı korumaya kararlılıkla devam ediyor.

    Diğer taraftan Ermenistan ordusu, Azerbaycan topraklarındaki sivlleri hedef alıyor. Ankara, Bakü'ye desteğini her platformda dile getiriyor.

    Uluslararası temasların yoğunlaştığı bir dönemde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    AZERBAYCAN VE DOĞU AKDENİZ'İ GÖRÜŞTÜLER

    Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Alman mevkidaşı Mass'ın görüşmesinde, "Azerbaycan" ve "Doğu Akdeniz" konuları ele alındı.

    Görüşmeye ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı.

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