Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, başkent Bakü'de Aliyev ile Dağlık Karabağ'daki son gelişmeleri ele aldı.

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a karşı üstünlük kurarken, Ankara'dan Bakü'ye kritik bir ziyaret gerçekleşti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a gitti.

Bakan Çavuşoğlu, burada Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Daha sonra Çavuşoğlu ve Aliyev görüşmeye geçti.

GÜNDEM DAĞLIK KARABAĞ

Görüşmede, Dağlık Karabağ’daki son durum ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduluğu kaydedildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral da görüşmede bulundu.

Çavuşoğlu, temasları kapsamında Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile de bir araya gelecek.