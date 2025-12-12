Dışişleri Bakanlığı: Vurulan Türk gemisindeki vatandaşlarımız güvende

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Karasu–Odesa hattında tır taşımacılığı yapan Cenk Denizcilik’e ait M/V CENK T, yerel saatle 16.00 sularında Chornomorsk Limanı’nda hedef alındı. Saldırı anında gemideki 127 tırın tahliye işlemleri devam ediyordu. Çarpmanın ardından geminin pruva kısmında yangın çıktı.

YANGINA ANINDA MÜDAHALE

Limanda görevli römorkörler, itfaiye ekipleri ve gemi personeli yangına kısa sürede müdahale etti. Söndürme çalışmalarının sürdüğü, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi.

CENK DENİZCİLİK: "HASAR MADDİ, SÜREÇ TAKİP EDİLİYOR"

Cenk Denizcilik’in yazılı açıklamasında, geminin limana yanaşmasının hemen ardından vurulduğu belirtilerek şu bilgiler paylaşıldı:

Yangına tüm ekiplerce derhal müdahale edilmiştir. Şu ana kadar can kaybı ya da yaralanma bilgisi yoktur. Hasar maddi niteliktedir. Olay uluslararası denizcilik kuralları çerçevesinde değerlendirilmektedir. Resmi makamlarla işbirliği içinde süreci yakından takip ediyoruz.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: "VATANDAŞLARIMIZ GÜVENDE"

Dışişleri Bakanlığı da saldırıya ilişkin açıklama yayımladı. İlk bilgilere göre gemi personeli ve tır şoförlerinin tahliye edildiği belirtilerek, “Saldırı nedeniyle zarar gören vatandaşımız bulunmamaktadır. Odessa Başkonsolosluğumuz gelişmeleri yakından izlemekte ve vatandaşlarımıza gerekli desteği sağlamaktadır” denildi.

"KARADENİZ'DE RİSK ARTIYOR"

Bakanlık, saldırının Karadeniz’de devam eden savaşın deniz hattına yayılma tehlikesine işaret ettiğini vurguladı: