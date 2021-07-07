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    Dışişleri Bakanlığı'ndan Haiti Cumhurbaşkanı'na yapılan suikasta kınama

    Dışişleri Bakanlığı, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'a düzenlenen suikastı en kuvvetli şekilde kınadı.
    • AA & Ensonhaber
    • 07.07.2021 - 23:06
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    Dışişleri Bakanlığı'ndan Haiti Cumhurbaşkanı'na yapılan suikasta kınama

    Suikasta uğrayan Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise,  çarşamba günü evinde olduğu sırada, gece saatlerinde kimliği belirsiz silahlı bir grup tarafından öldürüldü.

    "EN KUVVETLİ ŞEKİLDE KINIYORUZ"

    Dışişleri Bakanlığı, Haiti Cumhurbaşkanı  Moise'a düzenlenen suikastı en kuvvetli şekilde kınadı.

    DIŞİŞLERİ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMA

    Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise’nin bugün (7 Temmuz) menfur bir saldırı sonucunda hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir.

    Bu hain saldırıyı en kuvvetli şekilde kınıyor, faillerinin en kısa sürede adalet önüne çıkarılmasını temenni ediyoruz.

    Cumhurbaşkanı Moise’nin elim vefatı dolayısıyla ailesine, yakınlarına ve dost Haiti halkına taziyelerimizi sunuyoruz."

    Dışişleri Bakanlığı ndan Haiti Cumhurbaşkanı na yapılan suikasta kınama #1

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