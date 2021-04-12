Dışişleri Bakanlığı'ndan Endonezya'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'da yaşanan ve 8 kişinin yaşamını yitirdiği depremle ilgili yazılı açıklama yayınladı.

Merkez üssünün Gongdanglegi Kulon'un 44 kilometre güneybatısı olan 6 büyüklüğündeki depremde 8 kişi hayatını kaybetti.

Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'da yaşanan depremle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. "Endonezya halkına ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz" denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"İÇTEN TAZİYELERİMİZİ SUNUYOR, YARALILARA ACİL ŞİFA DİLEKLERİMİZİ İLETİYORUZ"

"Endonezya'nın Doğu Java eyaletindeki Malang Kenti yakınlarında meydana gelen depremin en az 8 kişinin hayatını kaybetmesine, çok sayıda kişinin yaralanmasına ve maddi hasara yol açtığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınları ile kardeş Endonezya halkına ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa dileklerimizi iletiyoruz"