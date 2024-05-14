Diskalifiye edilen Eurovision yarışmacısı Joost Klein, suçlamalarla karşılaşacak Klein, sahne arkasında yaşananlar sonrasında zorlu bir süreçten geçiyor. İsveç polisi, Hollandalı şarkıcıya 'muhtemelen' dava açılacağını söyledi.

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ensonhaber.com

Eurovision 2024'te Hollanda'yı temsil eden şarkıcı Joost Klein, yarışmanın büyük finalinden diskalifiye edildi.

Gerekçe, yapım ekibinden bir kadın üyenin karıştığı "sahne arkası olayı" şeklinde açıklandı.

26 yaşındaki Klein'ın, İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen yarışmadan men edilmeden önce İsrail heyeti ile sürtüşme yaşadığına dikkat çekildi.

Ceza verilme ihtimali var

Klein'ın, tehdit iddiasıyla suçlanabileceği ve suçlu bulunması halinde para cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

İsveç polisi, "Muhtemelen yasa dışı tehditlerde bulunmakla suçlanacak." açıklamasını yaptı.

Soruşturma tamam, karar açıklanacak

Polisin açıklamasına göre soruşturma bitti. Suçlamalara ilişkin karar, "önümüzdeki birkaç hafta içinde" duyurulacak. Öne sürülen tehditlerin ne olduğunu ise açıklamadılar.

'Büyük ihtimalle' dava açılacak

The Guardian'ın haberine göre; polis, "Büyük ihtimalle dava açılacağını düşünüyoruz." dedi.

Joost Klein'ın ihraç edilmesinin ardından Hollanda kamu yayıncısı Avrotros, karar karşısında "şok" olduklarını bildirdi. Klein'ın, bir kadın kamera operatörüne yönelik "tehdit edici hareket" yaptığı ancak ona dokunmadığı belirtildi.

İstemediği halde kaydedildi

Avrotros'un açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:

Açıkça yapılan anlaşmaya aykırı olarak Joost, sahneden yeni inip yeşil odaya koşmak zorunda kaldığı sırada kayda alındı.



O anda Joost, defalarca kaydedilmek istemediğini belirtti. Ancak buna saygı gösterilmedi.

Yarışmadan ihraç edildi

Söz konusu yayıncı, Eurovision'u yürüten Avrupa Yayın Birliği'ne (EBU) "çeşitli çözümler" sunduğunu iddia etti. Buna rağmen Klein'ın ihraç edildiği kaydedildi.