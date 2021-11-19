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    DİTİB Köln Merkez Camisi'ne kundaklama girişimi

    Gece saatlerinde yaşanan olayda, güvenlik görevlileri durumu fark etti. Alman polisi, kundaklama girişimiyle ilgili inceleme başlattı.
    • AA
    • 19.11.2021 - 16:56
    • Güncelleme : 19.11.2021 - 17:06
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    DİTİB Köln Merkez Camisi'ne kundaklama girişimi

    Almanya'nın Köln kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi bünyesindeki Köln Merkez Camisi, kundaklama girişimiyle karşı karşıya kaldı.

    Köln polisi, Ehrenfeld semtindeki camiye yönelik saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

    GÜVENLİK GÖREVLİLERİ FARK ETTİ

    Kundaklama girişimine ilişkin kimliği belirsiz bir bisikletlinin arandığı kaydedildi.

    Açıklamada, sabaha karşı 04.00 sularında meydana gelen olayı fark eden özel güvenlik görevlilerinin şüpheliyle konuşmaya çalışırken adamın kaçtığı, arkasında yarım teneke yanıcı madde ve birkaç çakmak bıraktığı belirtildi.

    DİTİB Köln Merkez Camisi ne kundaklama girişimi #1

    ALMAN POLİSİNDEN İNCELEME

    Yaşananların arka planının henüz belirsiz olduğu belirtilen açıklamada, polisin olay yerindeki delilleri incelediği, güvenlik kamerası görüntülerini değerlendirip tanıklardan bilgi aldığı ifade edildi.

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