Dmitriy Medvedev, konser salonu saldırısına dahil olan herkesin öldürülmesini önerdi Medvedev, "Olaya karışan herkesi öldürmek daha önemli" dedi. Rus yetkili, saldırıya yardım edenlerle ilgili düşüncesini paylaştı.

AA & Ensonhaber

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Crocus'taki terör saldırısına dahil olan herkesin öldürülmesi gerektiğini söyledi.

Saldırı nedeniyle Rusya'da ulusal yas ilan edildi.

Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de aralarında olduğu 11 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Putin'in müttefiki olan Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, "Herkes bana soruyor. Yakalandılar, ne yapalım?" dedi.

Terör saldırısına karışanların öldürülmesini istedi

Saldırganları yakalayanları tebrik eden Medvedev, Telegram hesabından yaptığı açıklamada şöyle devam etti:

Onları öldürmeli miyiz? Öldürmeliyiz ve öyle de yapacağız. Ama olaya karışan herkesi öldürmek daha önemli. Hepsini...



Kim finanse etti, kim sempati duydu, kim yardım etti... Hepsini öldürün.

Ölenler arasında çocuklar da var

Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, dün terör saldırısının gerçekleştirildiği Moskova’daki "Crocus City Hall" adlı konser salonundaki çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Ekiplerin enkaz çalışmalarında daha fazla cesede ulaştığı bilgisine yer verilen açıklamada şöyle dedi:

Konser salonuna düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'ü çocuk olmak üzere 137'ye yükseldi.

Sorgu süreci devam ediyor

Cesetlerin 62’sinde kimlik belirleme çalışmalarının tamamlandığı ifade edilen açıklamada, saldırıya ilişkin gözaltına alınanlara yönelik sorgu sürecinin de devam ettiği aktarıldı.

Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısı

Rusya’nın başkenti Moskova’da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü. Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkmış, çatı bir süre sonra çökmüştü.

Putin: 4 terörist gözaltında

Moskova'da hafta sonu tüm halka açık etkinlikler iptal edilmiş, terör saldırısını ele almak için bir görev gücünün kurulduğu açıklanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.