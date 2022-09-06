Dmitriy Peskov: Türkiye, bizim için dost ülke

Dmitriy Peskov: Türkiye, bizim için dost ülke

Rus sözcü, Türkiye'nin Rusya için çok önemli bir ortak olduğunu söyledi. Peskov, Moskova'ya yönelik yaptırımlara katılmayan Türkiye için "Kendi egemen bağımsız siyasetini yürütüyor" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ankara-Moskova hattındaki ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu.

İzvestiya gazetesine demeç veren Peskov, iki ülke arasındaki diyaloğa vurgu yaparken, bazı noktalarda görüş ayrılıklarına düştüklerini de söyledi.

"Çeşitli konularda görüş ayrılıklarımız var"

Türkiye ile özellikle Ukrayna konusunda görüş ayrılıklarının bulunduğunu söyleyen Peskov, "Çeşitli konularda görüş ayrılıklarımız var, genel olarak Ukrayna konusunda. Türkiye'nin, Ukrayna meselelerindeki yaklaşımına katılmıyoruz.

Ancak Türk ortaklarımıza argümanlarımızı ve emin olduğumuz şeyleri, ikna olduğumuz şeyleri sabırla aktarmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

"Türkiye, şüphesiz bizim için dost bir ülke"

Rusya'nın, Türkiye'yi önemli bir ortak olarak gördüğünü vurgulayan Peskov, "Türkiye, şüphesiz bizim için dost bir ülke. Türkiye, uluslararası siyaset noktasında politik konularda, ticaret ve ekonomik iş birliği bağlamında bizim için çok önemli bir ortak." görüşünü paylaştı.

"Kendi egemen bağımsız siyasetini yürütüyor"

AA'nın aktardığına göre, Peskov, Türkiye'nin, Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmadığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Türkiye, Rusya karşıtı yasa dışı yaptırımlara katılmadı ve kendi egemen bağımsız siyasetini yürütüyor. Rusya ve Türkiye'nin, siyaset ve ekonomi konularındaki iş birliğinde muazzam potansiyelleri var."





Ankara'nın arabuluculuk çabalarına övgü

Söz konusu potansiyelin tümüyle gerçekleştirilmesi için hâlâ çok fazla alan olduğunu belirten Peskov, Türkiye ile Rusya'nın, karşılıklı saygı ve fayda prensipleri üzerinden ikili ilişkilerini yürüttüğünü söyledi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Türkiye'nin tahıl dahil Ukrayna konusunda gösterdiği arabuluculuk çabalarından da övgüyle bahsettiğini sözlerine ekledi.