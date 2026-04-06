Doğu Akdeniz'de İngiliz savaş gemisinin vurulduğu iddiasına yalanlama

İngiltere'ye ait Kraliyet Donanması'na bağlı HMS Dragon gemisinin Hizbullah tarafından Doğu Akdeniz'de vurulduğu ve hasar aldığı yönündeki haberler yalanlandı.

İngiliz basınına konuşan Savunma Bakanlığı kaynakları Orta Doğu'daki savaş nedeniyle bölgede görevlendirilen ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi çevresindeki sularda devriye faaliyetleri icra eden Type 45 sınıfı hava savunma muhribi HMS Dragon'un vurulduğuna ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

GÜNEY KIBRIS'TAKİ HAVA ÜSLERİNİ KORUYOR

İngiltere'nin GKRY'deki hava üslerini koruma görevi üstlenen savaş gemisi bölgedeki İngiliz üsleri ve müttefik ülkeleri İran’ın insansız hava araçları ve diğer silahlarına karşı savunan bir dizi İngiliz askeri unsurundan biri olarak bölgede bulunuyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı'na göre İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri, hava üslerini savunurken İran yapımı insansız hava araçlarını düşürmeye devam ediyor.

İngiltere'ye ait savaş jetleri de Doğu Akdeniz, Ürdün, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri üzerinde savunma görevlerini devam ettiriyor.