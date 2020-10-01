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    Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilanı

    Yeni duyuruda, NATO üyesi ülkelerin bölgede tatbikat yapacağı bildirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 01.10.2020 - 10:22
    • Güncelleme : 01.10.2020 - 10:22
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    Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilanı

    Doğu Akdeniz'de yeni Navtex (Denizcilere Duyuru) ilan edildi.

    Navtex'e göre, NATO üyesi ülkeler, gelecek hafta tatbikat düzenleyecek.

    5-9 EKİM'DE TATBİKAT YAPILACAK

    Antalya istasyonundan yayınlanan yeni Navtex'e göre, NATO unsurlarının katılımıyla 5-9 Ekim tarihleri arasında Deniz Muhafızı Harekatı düzenleneceği duyuruldu.

    NAVTEX NEDİR

    "Navigational Telex" kelimesinin kısaltılmış hali olan 'NAVTEX', denizciler tarafından kullanılıyor.

    Haberleşmede kullanılan cihaz; meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkındaki bilgi aktarımında işe yarıyor.

    Navtex nedir? ViDEO

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