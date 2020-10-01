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Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilanı
Yeni duyuruda, NATO üyesi ülkelerin bölgede tatbikat yapacağı bildirildi.
- AA & Ensonhaber
- 01.10.2020 - 10:22
- Güncelleme : 01.10.2020 - 10:22
Doğu Akdeniz'de yeni Navtex (Denizcilere Duyuru) ilan edildi.
Navtex'e göre, NATO üyesi ülkeler, gelecek hafta tatbikat düzenleyecek.
5-9 EKİM'DE TATBİKAT YAPILACAK
Antalya istasyonundan yayınlanan yeni Navtex'e göre, NATO unsurlarının katılımıyla 5-9 Ekim tarihleri arasında Deniz Muhafızı Harekatı düzenleneceği duyuruldu.
NAVTEX NEDİR
"Navigational Telex" kelimesinin kısaltılmış hali olan 'NAVTEX', denizciler tarafından kullanılıyor.
Haberleşmede kullanılan cihaz; meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkındaki bilgi aktarımında işe yarıyor.