Dominikli arıcı, binlerce arıyı kolunda taşıdı

Dominik Cumhuriyeti'nde bir arıcı, yapması cesaret isteyen harekete imza attı.

Dominik Cumhuriyeti'nde bir arıcı, binlerce arıyı kolunda taşırken görüntülendi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, arıcı, sol kolunu kaplayan arılarla sokakta yürürken rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

Arıcı, yumruğunun içinde taşıdığı kraliçe arının diğer arılar tarafından takip edildiğini ve bu şekilde böceklerden zarar görmediğini söyledi.

"ARILAR, SAHİBİNİ TANIYOR"

Dominikli gencin, arı kolonisini bir kutuya koymak üzere taşıdığını söylediği belirtildi.

Arılar tarafından neden sokulmadığı sorulan kişi, "Sahibini tanıyorlar." yanıtını verdi.

Dominik'te arıları kolunda taşıdı ViDEO