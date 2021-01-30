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    Dominikli arıcı, binlerce arıyı kolunda taşıdı

    Dominik Cumhuriyeti'nde bir arıcı, yapması cesaret isteyen harekete imza attı.
    • Haber Merkezi
    • 30.01.2021 - 11:39
    • Güncelleme : 30.01.2021 - 12:00
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    Dominikli arıcı, binlerce arıyı kolunda taşıdı

    Dominik Cumhuriyeti'nde bir arıcı, binlerce arıyı kolunda taşırken görüntülendi.

    Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, arıcı, sol kolunu kaplayan arılarla sokakta yürürken rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

    Arıcı, yumruğunun içinde taşıdığı kraliçe arının diğer arılar tarafından takip edildiğini ve bu şekilde böceklerden zarar görmediğini söyledi.

    "ARILAR, SAHİBİNİ TANIYOR"

    Dominikli gencin, arı kolonisini bir kutuya koymak üzere taşıdığını söylediği belirtildi.

    Arılar tarafından neden sokulmadığı sorulan kişi, "Sahibini tanıyorlar." yanıtını verdi.

    Dominik'te arıları kolunda taşıdı ViDEO

    Dominikli arıcı, binlerce arıyı kolunda taşıdı #1

    Dominikli arıcı, binlerce arıyı kolunda taşıdı #2

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