Dominik'te eğlence mekanının çatısı çöktü: 113 ölü

İHA

Karayipler’in gözde turizm ülkelerinden Dominik Cumhuriyeti, başkent Santo Domingo’da yaşanan büyük bir faciayla sarsıldı.

Kentte bulunan popüler bir eğlence mekanında çatının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 113'e ulaştı. Olay anında içeride yaklaşık 300 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.

Facianın ardından olay yerine ulaşan ekipler, arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Enkazdan çıkarılan 255'ten fazla yaralı çeşitli hastanelere sevk edilirken, yetkililer ölü sayısının artabileceğinden endişe ediyor.

DOMİNİKLİ SANATÇI DA ÖLENLER ARASINDA

Acil Durum Operasyon Merkezi (COE) Direktörü Juan Manuel Mendez, trajedinin boyutunu gözler önüne seren açıklamasında, ölenlerin sayısının 113’e yükseldiğini duyurdu. Mendez, çökme anında sahne alan sevilen sanatçı Rubby Perez’in de hayatını kaybettiğini, aynı zamanda Amerikan Beyzbol Ligi'nin (MLB) eski yıldız oyuncularından Octavio Dotel’in de enkazdan cansız bedeninin çıkarıldığını açıkladı.

Olayın ardından bölgeye giden Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, derin üzüntüsünü dile getirerek ülkede üç günlük ulusal yas ilan etti. Mekanda incelemelerde bulunan Abinader, yetkililerden detaylı soruşturma yürütülmesini talep etti.

Çökme nedenine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmazken uzman ekipler, olay yerinde teknik incelemelerine devam ediyor.