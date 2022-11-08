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    Donald Trump: 15 Kasım'da büyük bir duyuru yapacağım

    Donald Trump: 15 Kasım'da büyük bir duyuru yapacağım

    İki yıl sonra yapılacak seçimlere ilişkin konuşan Trump, "Beyaz Saray'ı geri alacağız" dedi. Trump, Florida'da önemli bir açıklamada bulunacağını söyledi.
    • 08.11.2022 - 08:41
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 09:07
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    ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, 2024 yılında düzenlenecek başkanlık seçimlerine ilişkin güçlü sinyaller vermeye devam ediyor.

    Trump, geçtiğimiz günlerde Iowa'da destekçilerine seslendiği konuşmasında, "İki kez aday oldum, iki kez kazandım. Bunu tekrar yapacağım. Çok yakında. Hazır olun." demişti.

    15 Kasım'ı işaret etti

    Son açıklamasında Trump, 2024 başkanlık seçimlerine ilişkin 15 Kasım'da Florida'da "büyük bir duyuru" yapacağını açıkladı.

    Trump, 8 Kasım'da düzenlenecek ara seçimler öncesi son mitingini Ohio eyaletinde yaptı.

    "Beyaz Saray'ı geri alacağız"

    Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde şansının yüksek olduğunu belirten Trump, "Senato'yu ve Temsilciler Meclisi'ni geri alacağız. En nihayetinde 2024'te muhteşem güzellikteki Beyaz Saray'ı da geri alacağız." ifadesini kullandı.

    AA'nın haberine göre, Trump, ara seçimlerin "hayati önemde olduğuna" işaret ederek, şöyle dedi:

    "Büyük bir duyuru yapacağım"

    "Bugün, bu güzel seçimlerin önüne geçmek istemiyorum. 15 Kasım'da Florida Palm Beach'de büyük bir duyuru yapacağım."

    Amerikan basınında Trump'ın Ohio'daki mitingde 2024 başkanlık seçimlerinde aday olacağını duyurmayı düşündüğü öne sürülmüştü.

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