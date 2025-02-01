Donald Trump, AB'ye ticaret savaşı başlattı: Kesinlikle gümrük vergisi uygulayacağız

Haber Merkezi

ABD ve Avrupa birliği arasında büyük bir ticaret savaşının ayak sesleri duyulmaya başlandı.

Başkan Donald Trump, sert kararlarıyla tepki çekmeye devam ediyor.

Trump yönetimi, ABD'nin ticaret dengesini iyileştirmek ve ulusal güvenliği artırmak için gümrük vergileri artırımını gündeme getirmişti.

Donald Trump, ABD'nin Kanada ve Meksika ile olan ticaretinde büyük bir açık bulunduğunu belirterek, bu açığın kapatılması için iki ülkeye de yüzde 25 gümrük tehdidinde bulunmuştu.

Gümrük vergilerinin şubat ayı itibariyle devreye girmesi beklenirken Trump şimdi de Avrupa Birliği'ni hedef aldı.

AVRUPA BİRLİĞİ'NE GÜMRÜK VERGİSİ TEHDİDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Cuma akşamı Avrupa Birliği'nden (AB) gelen mallara “kesinlikle” gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.

ABD merkezli Politico'nun haberine göre, Oval Ofis'te gazetecilere konuşan Trump, bloğun "ABD'ye çok kötü davrandığını" ifade etti.

Trump, AB'ye gümrük vergisi uygulayıp uygulamayacağına ilişkin bir soruya “Avrupa Birliği'ne gümrük vergisi uygulayacak mıyım? Gerçek bir cevap mı istiyorsunuz, yoksa size siyasi bir cevap mı vereyim? Kesinlikle, kesinlikle" şeklinde yanıt verdi.

"ABD PETROLÜ VE GAZINI ALMAZSANIZ GÜMRÜK VERGİSİ ARTAR"

Trump, son birkaç aydır AB ile ticaret savaşına başlama tehdidinde bulunuyordu.

Aralık ayında sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunan Başkan, birlikte yer alan ülkelerin Amerikan petrolü ve gazı almaması durumunda tüm mallarında gümrük vergisi artırımına gideceğini duyurmuştu.

Hangi ürünlere gümrük vergisi uygulanacağına dair detaylı bir açıklama yapmayan Trump, bunun “önemli bir şey” olacağını belirtti.

İLK DÖNEMİNDE DE VERGİLERİ ARTIRMIŞTI

Trump başkanlığının ilk döneminde, AB, Kanada ve Meksika’dan yapılan çelik ithalatına yüzde 25, alüminyum ithalatına ise yüzde 10 oranında gümrük vergisi koymuştu.

Bu, blok ile ticaret savaşını başlatmış ve AB de Amerikan ürünlerine yaklaşık 6 milyar dolarlık gümrük vergisi koyarak karşılık verdi.

AB TEKRAR KARŞILIK VEREBİLİR

Avrupa Komisyonu, Trump bu sefer de gümrük vergisi koyarsa tekrar karşılık vermeye hazır olduklarını açıkladı.

2023’te AB, ABD'ye 576,3 milyar dolar değerinde mal ihraç etti ki bu, toplam ihracatının neredeyse yüzde 20’sini oluşturuyor ve Amerika, AB’nin ikinci en büyük ticaret ortağı.