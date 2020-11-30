Donald Trump: Adalet Bakanlığı harekete geçmekte gecikiyor

Başkanlık seçimleriyle ilgili tavrını sürdüren Trump, hile iddialarıyla ilgili henüz işlem yapılmadığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım seçimlerinden bu yana ilk defa katıldığı bir televizyon programında, seçimlerle ilgili ne Adalet Bakanlığı'nın ne de FBI’ın bir araştırma başlattığını söyledi.

Joe Biden’ı henüz seçilmiş başkan olarak tanımayan Trump, “Bu seçimler sahtekarlık dolu” diyerek kendisine ait binlerce oyun Biden’ın hanesine yazıldığını iddia etti.

FBI'A YÜKLENDİ: UTANÇ KAYNAĞI

Seçimlerde kullanılan sistemlerin, oyları İspanya ve Almanya’da saydığını da iddia eden Trump, kendisine karşı çalıştığını öne sürdüğü ABD Başsavcısı John Durham’ın nerede olduğunu sordu.

Adalet Bakanlığı'nın seçimlerde hile iddialarına karşı harekete geçme konusunda geciktiğini dile getiren Trump, FBI’ın konu ile ilgisiz olduğunu belirterek, “Ülkenin utanç kaynağı” dedi.

"DÜNYANIN GENELİNDEN DAHA İYİYİZ"

ABD’de 13 milyondan fazla vaka ve 266 binden fazla insanın hayatını kaybetmiş olmasına rağmen Trump “Dünyanın genelinden daha iyi durumdayız” diye konuştu.

"Işık hızı operasyonu" sayesinde aşının bulunduğunu iddia eden Trump “İnsanların 5 yılda geliştirilemez dediği aşılar ile geldim.” ifadesini kullandı.