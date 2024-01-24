Donald Trump adım adım adaylığa... New Hampshire'de ön seçimleri kazandı ABD'de başkanlık yarışında Eski Başkan Donald Trump, New Hampshire'de ön seçimleri kazanarak en yakın rakibine fark attı.

AA

ABD'de 5 Kasım'daki başkanlık yarışı için ön seçim süreci devam ediyor.

Cumhuriyetçi aday adayları arasında en kuvvetli isim ise eski ABD Başkanı Donald Trump...

Adım adım adaylığa ilerleyen Trump, bir ön seçim daha kazandı.

New Hampshire'de fark attı

Bu kapsamda New Hampshire eyaletinde yapılan Cumhuriyetçi Partinin ön seçimlerini, eski ABD Başkanı Donald Trump önde tamamladı.

ABD'de başkanlık yarışının New Hampshire'da Cumhuriyetçi aday adayları arasında gerçekleşen ön seçimlerde, sandıkların yüzde 84'ünün açıldığı bildirildi.

Associated Press (AP) haber ajansının duyurduğu ve resmi olmayan sonuçlara göre; Trump, Ioawa ön seçimlerinden sonra ikinci defa, ABD'nin eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'den daha fazla oy almayı başardı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Trump, bu eyaletteki oyların en az yüzde 54,6'sını alırken, yarışın galibi ilan edildi. Haley ise en güçlü desteğe sahip olduğu eyalette oyların yüzde 43,5'ini toplayabildi.

Haley'e yarıştan çekil baskısı

New Hampshire ön seçim sonuçlarına göre, başkanlık yarışında Cumhuriyetçi Parti'den adaylık ihtimalini oldukça güçlendiren Trump'ın destekçileri, Haley'e yarışı terk etmesi yönünde baskıyı artırırken kadın siyasetçi kampanyasına devam edeceğini belirtti.

Haley, ön seçim sonuçları açıklandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Bu yarış henüz bitmedi. Gidilecek düzinelerce eyalet kaldı." diye konuştu.

Temmuz ve ağustos aylarındaki parti kongrelerinde hem Demokrat Parti hem de Cumhuriyetçi Parti, başkanlık seçimleri için resmi adaylarını belirleyecek.

5 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde yarışı kazanacak aday, 20 Ocak 2025'te koltuğuna oturacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)