Donald Trump, Avrupa'yı tehdit etti: Petrol ve gazı bizden alacaksınız

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Amerika'nın yeni başkanı Donald Trump, göreve başlamaya hazırlanıyor.

Trump, göreve başlamadan önce ise Avrupa Birliği için tehdit dolu söylemlerde bulundu.

Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD ile Avrupa Birliği arasında olan ticaret açığının nasıl kapanacağına değindi.

GÜMRÜK VERGİLERİ YÜKLENİYOR...

Trump, Avrupa Birliği'ne yeni bir ticaret savaşı tehdidinde bulunarak, bloğun daha fazla Amerikan petrolü ve gazı satın alması gerektiğini, aksi takdirde gümrük vergileriyle karşı karşıya kalacağını söyledi.

"PETROL VE GAZIMIZI BÜYÜK ÖLÇÜDE SATIN ALACAKSINIZ"

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'da, "AB'ye, ABD ile olan muazzam açığını, petrol ve gazımızın büyük ölçekli satın alımıyla kapatmaları gerektiğini söyledim. Aksi takdirde, sonuna kadar GÜMRÜK VERGİSİ!!!" ifadelerini kullandı.

3 ÜLKEYE TARİFE PLANINI DUYRUMUŞTU

Trump, geçen ay, başkanlık görevini devraldığında Meksika, Kanada ve Çin'den gelen ürünlere yönelik tarife planını duyurmuştu.

Göreve geldiğinde ilk kararnamelerinden biri olarak Meksika ve Kanada'dan ABD'ye gelen tüm ürünlere ve "saçma açık sınırlarına" yüzde 25'lik bir tarife uygulamak için gerekli tüm belgeleri imzalayacağını belirten Trump, "Bu tarife, fentanil başta olmak üzere uyuşturucular ve tüm yasa dışı yabancıların ülkemizi istilasını durdurana kadar yürürlükte kalacaktır." ifadesini kullanmıştı.

"YÜZDE 10 GÜMRÜK VERGİSİ"

Trump, Çin menşeli uyuşturucuların çoğunlukla Meksika üzerinden yüksek seviyelerde ABD'ye aktığına işaret ederek, bu durdurulana kadar Çin'e, ABD'ye gelen tüm ürünlerinde ek tarifelerin üzerine fazladan yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacaklarını bildirmişti.

Çin temsilcileri bana, bunu yaparken yakalanan uyuşturucu satıcılarına en yüksek cezayı, yani ölüm cezasını uygulayacaklarını söylediler ama ne yazık ki bunu hiç yapmadılar ve uyuşturucular, çoğunlukla Meksika üzerinden, daha önce hiç görülmemiş seviyelerde ülkemize akıyor. Bunu durdurana kadar, Çin'e ABD'ye gelen tüm ürünlerinde, ek tarifelerin üzerine fazladan yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulayacağız.

BRICS ÜLKELERİNİ DE TEHDİT ETTİ

BRICS ülkelerini de tarifelerle tehdit eden Trump, "Bu ülkelerden yeni bir BRICS para birimi yaratmayacaklarına ya da güçlü ABD dolarının yerini alacak başka bir para birimine destek vermeyeceklerine dair taahhütte bulunmalarını istiyoruz. Aksi takdirde yüzde 100 gümrük tarifeleriyle karşı karşıya kalacaklar." demişti.