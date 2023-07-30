Donald Trump, cinsiyet değişikliğine karşı planlarıyla dikkat çekiyor Cinsiyet değiştirme uygulamalarını hedef alan Trump, Biden yönetimiyle karşı karşıya gelmiş durumda. Cumhuriyetçi siyasetçi, göreve gelir gelmez bazı politikalara son vereceğini söylüyor.

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AA & Ensonhaber

ABD'de 2024'te yapılacak başkanlık seçimlerinde yeniden aday olmaya karar veren Donald Trump, cinsiyet değişikliğine karşı söylemleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Seçim mitinglerini sürdüren Trump, bu konudaki keskin ifadeleriyle konuşuluyor.

Cinsiyet değiştirilmesine karşı

Başkan Joe Biden'ın politikalarını hedef alan Trump, tekrar başkanlık görevine gelmesi halinde, eyaletlerin tamamında çocukların cinsiyet değiştirmesini yasaklayacağını söylüyor.

Trump, bir konuşmasında cinsiyet konusunda çocuk istismarı yapıldığını dile getirerek, ülkedeki gençlerin bu şekilde "sakatlandığını" düşünüyor.

"Biden'ın acımasız politikasını iptal edeceğim"

Göreve geldiği ilk gün atacağı adımı da açıklayan Trump, "Biden'ın sözüm ona cinsiyet onaylayıcı tedavi konusundaki acımasız politikalarını iptal edeceğim." diye konuştu.

Ülkesindeki durumun "saçmalık" olduğunu söyleyen 77 yaşındaki Cumhuriyetçi siyasetçi, çocukların yaşadığı duruma işaret etti:

Çocuklara fiziksel görünümlerini değiştiren ergenlik engelleyicileri vermeyi ve nihayetinde küçük çocukları ameliyat etmeyi barındıran bir süreç.

"İki cinsiyet var"

Trump, Florida'da yaptığı bir konuşmada, "LGBT topluluğu, toksik bir ırk teorisine inanıyor. Bizim için ise iki cinsiyet var: Yalnızca erkekler ve kadınlar." demişti.

Başkanlığı döneminde aldığı karar

Donald Trump, ABD Başkanı olduğu dönemde, "LGBT bireylere" sağlık alanında "ayrım yapılmaması" için sağlanan korumaları ortadan kaldırılmasını ve sadece "kadın" ya da "erkek" cinsiyetlerinin dikkate alınmasını öngören bir karara imza atmıştı.

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama döneminde yayınlanan bir yasa ile doktorların kişileri "cinsel kimliği" nedeniyle tedavi etmeyi reddetmesini yasaklıyordu.

Trump yönetiminin bu adımıyla, söz konusu yasa geçersiz kılınmıştı.