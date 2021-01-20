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- Donald Trump destekçileri, Japonya'da yürüdü
Donald Trump destekçileri, Japonya'da yürüdü
- Haber Merkezi
- 20.01.2021 - 12:47
- Güncelleme : 20.01.2021 - 12:57
ABD'yi 4 yıl yöneten Donald Trump'ın başkanlık görevi bugün sona eriyor.
Japonya'da vatandaşlar, Trump'ın haksızlığa uğradığını düşünerek yürüyüş düzenledi.
Ülkenin 46. başkanı Joe Biden, bugün göreve başlama töreniyle Beyaz Saray'ın dümenine geçecek.
YEMİN TÖRENİ ÖNCESİNDE TOKYO'DA GÖSTERİ
3 Kasım 2020 başkanlık seçimlerinden sonra hile iddialarını sürekli olarak gündemde tutan Trump, seçimi kendisinin kazandığına yönelik iddiasını sürdürdü.
Trump'ın konuşmasının ardından 6 Ocak'ta Kongre binasına doğru yürüyüşe geçen Cumhuriyetçi başkanın taraftarlarının yol açtığı olaylarda, 5 kişi hayatını kaybetti. Bunun üzerine Trump hakkında, ikinci kez azil soruşturması başlatıldı.
Biden'ın yemin töreninden önce Japonya'nın başkenti Tokyo'da gösteri düzenlendi.
"TRUMP'IN YANINDAYIZ"
Ellerinde ABD ve ülkelerinin bayraklarıyla yürüyen Japon göstericiler, "Japonya, Trump'ın yanında", "4 yıl daha" yazılı pankartlar taşıdı.
Göstericilerin, koronavirüs salgınına karşı maske kuralına uyduğu görüldü.