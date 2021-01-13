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- Donald Trump destekçileri, Washington'da toplanıyor
Donald Trump destekçileri, Washington'da toplanıyor
6 Ocak'taki olayların yankıları devam ederken, bir araya gelen çok sayıda protestocu yeniden Kongre binasına yürümeye başladı.
- Haber Merkezi
- 13.01.2021 - 21:43
20 Ocak'ta düzenlenecek devir teslim töreni öncesi Washington'a çok sayıda Ulusal Muhafız gönderildi.
Bölgede Joe Biden'ın başkanlık yemini öncesi özel önlemler alınırken, Donald Trump destekçileri ise yeniden sokağa döküldü.
KONGRE BİNASINA YÜRÜDÜLER
Bir araya gelen protestocular, hazırladıkları pankartlar ile Kongre binası önünde toplanmaya başladı.
Trump destekçileri kongre binası önünde toplanmaya başladı