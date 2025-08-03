Donald Trump: Destekçilerim İsrail'den nefret etmeye başladı

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu arasındaki gerilim, İsrail'in İran saldırısı sonrası ABD'den destek almasıyla azalmıştı.

Gazze'de sebepsizce neden olduğu katliam yüzünden en önemli müttefiki Trump'tan bile yüz bulamayan Netanyahu ve ülkesi, Amerikanlar halkı tarafından da dışlanmaya başladı.

"DESTEKÇİLERİM İSRAİL'DEN NEFRET ETMEYE BAŞLIYOR"

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Cumhuriyetçi Parti içinde İsrail’e yönelik artan eleştiriler karşısında özel bir uyarıda bulunduğu ortaya çıktı.

Financial Times’a konuşan ve Trump yönetimiyle doğrudan teması olan bir Orta Doğu uzmanına göre Trump, ismi açıklanmayan “önemli bir Yahudi bağışçıya”, kendi seçmen tabanındaki değişimi işaret ederek “Benim insanlarım İsrail’den nefret etmeye başlıyor” dedi.

İSRAİL VE YAHUDİ KARŞITI SÖYLEMLERDE ARTIŞ

Bu ifadeler, özellikle Gazze’den gelen açlık ve yıkım görüntülerinin ardından, ABD kamuoyunda İsrail’e yönelik eleştirilerin muhafazakar çevrelere kadar yayıldığını gösteriyor.

Özellikle Trump’ın destekçileri arasında etkili olan aşırı sağcı MAGA (Make America Great Again) hareketi içinde, hem İsrail’e hem de Yahudi topluluklara yönelik olumsuz söylemlerin arttığına dikkat çekiliyor.

"MEDYA TRUMP VE NETANYAHU ARASINDA BİR KOPUŞ BEKLİYOR"

Bu çıkışlar, Trump’ın uzun süredir yakın ilişki kurduğu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile olan bağlarında bir kopuş olup olmadığı sorusunu da gündeme getirdi.

Ancak ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, basına yaptığı açıklamada, “Trump ile Netanyahu arasında bir kopuş yok. Medya bunu istiyor ama bu tamamen yanlış bir anlatı” diyerek iddiaları reddetti.

Trump yönetimi içindeki bazı kaynaklara göre, İsrail'e verilen desteğin, özellikle savaş suçları iddiaları nedeniyle tabanda artık daha fazla sorgulandığı bir döneme girildi.

MAGA hareketi içinde dış yardımlara ve savaşlara karşı genel bir hoşnutsuzluk olduğu, bu durumun İsrail politikasına da yansımaya başladığı belirtiliyor.