Donald Trump: Esirler serbest bırakılmazsa Gazze'ye ne olacağını bilmiyorum

AA & Ensonhaber

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmemesi sebebiyle askıya alındığını bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Sonra kıyamet kopsun" ifadesini kullanmıştı.

Hamas, 13 Şubat'ta ara bulucu ülkelerin İsrail'in ateşkes anlaşmasıyla ilgili engellerini kaldırma taahhüdü üzerine anlaşma kapsamında esir takasını uygulamaya devam edeceğini duyurmuştu.

15 Şubat'ta yapılacak esir takasının 6. turunda 3 İsrailli esire karşılık 369 Filistinli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

TRUMP: NE OLACAĞINI BİLMİYORUM

Donald Trump, Beyaz Saray'da gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazze'de esirlerin bırakılmasıyla ilgili ne beklediği sorusuna Trump, "Saat 12.00'de ne olacağını bilmiyorum. Bana kalsa çok sert bir tavır takınırdım. İsrail'in ne yapacağını söyleyemem" yanıtını verdi.

"Ben farklı bir tavır takınırdım ama duruma bağlı" diyen Trump, esirlerin teslimi konusunda Hamas'ı sözünde durmamakla suçlarken, "Ama şimdi anlıyorum ki tamamen değiştiler. Hamas tamamen değişti. Şimdi yine rehineleri serbest bırakmak istiyorsunuz ama bunun esirleri serbest bırakmayacağız demeleriyle başladığını görmelisiniz" ifadesini kullandı.

Hamas'a esirleri bırakmak için cumartesi öğlen 12.00'ye kadar izin verdiğinin altını çizen Trump, Hamas'ın elindeki tüm rehinelerin serbest bırakılması gerektiğini vurguladı, ayrıca Hamas'ın elinde tuttuğu esir kadınlara kötü davrandığını, serbest bırakılan esirlerin kötü göründüğünü söyledi.