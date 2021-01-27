Donald Trump 'Eski Başkan Ofisi' açtı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Florida'daki yeni ikametinde "Eski Başkan Ofisi" açtı.

3 Kasım'da düzenlenen ABD başkanlık seçimleride Demokrat rakibi Joe Biden'a kaybeden, ancak uzun süre hile iddialarının arkasına sığınan Donald Trump, görevi 20 Ocak'ta bıraktı.

TRUMP'TAN YENİ HAMLE

Öte yandan, 6 Ocak'ta destekçilerini kışkırtarak Kongre baskınına yol açan ve bu sebeple hakkında ikinci kez azil soruşturması yürütülen Trump, devir teslim törenine de katılmayarak Beyaz Saray'dan ayrıldı.

Ancak Trump, başkanlık koltuğunu hala zihnen bırakamadı ve Florida’daki ikametinde bir “Eski başkan ofisi” açtı.

SOSYAL MEDYADA ENGELLENEN AÇIKLAMALARI YAYINLANACAK

YouTube, Facebook, Instagram ve birçok sosyal platformunda engellenen eski başkanın yeni ofisinin; basın açıklamaları, yazışmaları, etkinliklerini yönetmekle sorumlu olacağı açıklandı.

Trump tarafından gazetecilere gönderilen basın duyurusunda ise şu ifadelere yer verildi:

“Bugün ABD'nin 45. Başkanı Donald J. Trump, Eski Başkanlık Ofisi'ni resmen açtı. Ofis, ABD'nin çıkarlarını korumak için örgütlenme ve halk aktivizmi yoluyla Trump yönetiminin gündemini sürdürmek için eski başkanın yazışmalarını, basın açıklamalarını, görüşlerini aktarmak ve resmi faaliyetlerini yönetmekten sorumlu olacak."