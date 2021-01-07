- Haberler
- Dünya Haberleri
- Donald Trump, eylemcilere eve dönün çağrısı yaptı
Donald Trump, eylemcilere eve dönün çağrısı yaptı
Eylemcilere Twitter'dan seslenen Donald Trump, "Bizden çalınmış bir seçim var ancak şimdi eve gitmek zorundasınız" dedi.
- Haber Merkezi
- 07.01.2021 - 00:29
- Güncelleme : 07.01.2021 - 00:30
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından meydanlardaki destekçilerine seslendi.
Seçimlerin kendilerinden çalındığını yineleyen Trump, kimsenin incinmesini istemediklerini bu yüzden herkesin eve dönmesi gerektiğini söyledi.
Donald Trump, "Bizden çalınmış bir seçim var ancak şimdi eve gitmek zorundasınız. Kimsenin incinmesini istemiyoruz. Eve gidin, sizi seviyoruz" dedi