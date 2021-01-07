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Donald Trump, eylemcilere eve dönün çağrısı yaptı

Donald Trump, eylemcilere eve dönün çağrısı yaptı

Eylemcilere Twitter'dan seslenen Donald Trump, "Bizden çalınmış bir seçim var ancak şimdi eve gitmek zorundasınız" dedi.