Donald Trump: Gazze halkının gıdaya erişmelerine yardım edeceğiz

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi.

Trump, Gazze halkının gıdaya erişimde ciddi sorunlar yaşadığının hatırlatılması üzerine bu konuda Hamas'ı suçladığını ve yönetim olarak Gazze halkına yardım edeceklerini söyledi.

"HAMAS BUNU İMKANSIZ HALE GETİRİYOR"

İsrail'in yardım girişlerini engellemesi konusunda herhangi bir değerlendirme yapmayan Trump, "(Gazze halkının) Gıdaya erişmelerine yardım edeceğiz. Hamas, bunu imkansız hale getiriyor, çünkü getirilen her şeyi alıyorlar. Ancak Gazze halkına yardım edeceğiz, Hamas tarafından çok kötü muamele görüyorlar" ifadelerini kullandı.