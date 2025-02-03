Donald Trump: Gazze'deki ateşkes sürecinin garantisi yok

AA & Ensonhaber

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularına cevap verdi.

Trump, Gazze'deki ateşkesin devam edip etmeyeceği ile ilgili soru üzerine, "Onun süreceğine ilişkin bir güvencem yok, bu anlaşmanın devam edeceğine ilişkin bir garantimiz yok" açıklamasını yaptı.

NETANYAHU İLE GÖRÜŞECEK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da görüşeceğini belirten Trump, bölgedeki duruma ilişkin tüm meseleleri ele alacaklarını kaydetti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın İsrail tarafından ilhak edilip edilmeyeceğiyle ilgili soruya yanıt veren Trump, bu konuda konuşmak istemediğini ancak İsrail'in Orta Doğu'da oldukça küçük bir toprak parçasına sahip olduğunu belirtti.

UKRAYNA'DAN NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ İSTİYOR

Ukrayna'daki savaşın sona ermesi gerektiğini de kaydeden Trump, verdikleri milyonlarca dolarlık desteği hatırlatarak bu konuda Kiev yönetimiyle görüşmeler yaptıklarını belirtti.

ABD olarak Ukrayna'ya bundan sonra da destek sağlamaya devam etmeleri durumunda bunun bir karşılığının olması gerektiğini vurgulayan Trump, şöyle konuştu:

Şu anda onlarla bazı anlaşmalar üzerinde çalışıyoruz. Onlara sağladığımız bazı garantiler var. Ukrayna'da çok değerli nadir toprak elementleri olduğunu söylüyoruz. Biz garanti olarak ne koyduysak onu istiyoruz. Bu yüzden Ukrayna'yla onlara sağladığımız şeyleri nadir toprak elementleri karşılığında güvence altına alacakları bir anlaşma yapmayı düşünüyoruz.

Trump, daha önceki açıklamalarında Rusya-Ukrayna savaşının bir an önce sona ermesi gerektiğini ve bunun için her iki ülkenin liderleriyle yakın zamanda görüşeceğini belirtmişti.