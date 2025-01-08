Donald Trump gözünü Kanada'ya dikti: ABD'ye ait olduğunu iddia eden haritayı paylaştı

Haber Merkezi

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, göreve başlamasına iki hafta kala sınırları genişletme arzusunu açıkça dile getiriyor.

Trump, yakın zamanda geçiş tariflerini bahane ederek Panama Kanalı'nın geri alınabileceğini açıklamıştı.

Trump şimdi de gözünü Kanada ve Grönland'a dikti.

Trump Kanada'nın kendi liderliği altında zaten "51. eyalet" olduğunu veya yakında olacağını iddia ediyordu.

KANADA'NIN 51. EYALET OLMASINI GEREKTİĞİNİ SÖYLÜYORDU: HARİTA PAYLAŞTI

Son olarak Trump, sosyal medya platformundan paylaştığı haritada Kanada'nın zaten ABD'ye ait olduğunu ima etti ve Kanada sınırları üzerinde ABD yazan bir haritayı paylaştı.

Trump paylaşımında "Oh Kanada!" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması gerektiğini savunan Trump, bunun askeri yolla değil ekonomik güç ile gerçekleştirileceğini ifade etti.

KANADA'YI FİNANSAL AÇIDAN KORUYORUZ: ARAMIZDA YAPAY BİR SINIR VAR

Trump "Aramızda yapay bir sınır var. Ancak daha da önemlisi finansal koruma. Kanada'yı finansal açıdan koruyoruz. Hiç ihtiyacımız olmayan ürünleri alarak onları ekonomik açıdan koruyoruz. Milyarlarca dolar harcıyoruz. Onların arabalarına ihtiyacımız yok. Biliyorsunuz onlardan araba alıyoruz, halbuki biz bu arabaları Detroit'te de üretebiliriz. Onlardan kereste alıyoruz, buna da ihtiyacımız yok. Bize süt satıyorlar ki süte de ihtiyacımız yok. Bizim epey sütümüz var. Kendimiz üretebiliriz. Peki niçin 200 milyar dolardan fazla para harcıyoruz? Trudeau'ya biz eğer bunlardan vazgeçersek ne olur diye sordum. O da "Kanada çözülür" dedi.

"GRÖNLAND VE PANAMA KANALI İÇİN NET KONUŞAMAM"

Donald Trump, Kanada'da askeri güç kullanmayacağını ifade ederken Panama Kanalı ve Grönland için aynı güvenceyi veremeyeceğini belirterek "Belki bir şeyler yapılabilir." dedi.

Trump, Panama Kanalı üzerindeki Çin nüfuzunu dile getirerek bunun ekonomik güvenlik konusu olduğunu ifade etti.