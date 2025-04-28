Donald Trump gözünü Süveyş Kanalı'na dikti: Haraç istedi

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ABD Başkanı Donald Trump, gündemini yeniden küresel ticarete çevirdi...

Donald Trump, ABD askeri ve ticari gemilerinin, küresel ticaret ve askeri operasyonlar için iki stratejik güzergah olan Panama ve Süveyş kanallarından ücretsiz seyahat etmelerine izin verilmesi gerektiğini söyledi.

Trump Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, “Bu kanallar Amerika Birleşik Devletleri olmadan var olamazdı. Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan bu durumla derhal ilgilenmesini istedim.” dedi.

MISIR: BU HARAÇ DAYATMAKTIR

Al-Araby Al-Jadeed'e konuşan Mısırlı gazeteci ve milletvekili Mustafa Bakıri, Trump'ın açıklamalarını eleştirdi.

Bakıri, "Başkan Trump'ın hangi gerekçeyle hem ticari hem de askeri Amerikan gemilerinin Süveyş Kanalı'ndan serbestçe geçmesine izin verilmesini talep ettiğini bilmiyorum." dedi.

"Bana göre bunun tek bir nedeni var." diyen Bakıri, şunları ekledi:

Amerika'nın zorbalık politikası ve egemen uluslara şantaj yapma girişimleri. Bu açık bir hırsızlık eylemidir ve Birleşmiş Milletler üyesi bağımsız bir ülkeye haraç dayatmaktır.

PANAMA: AKSİNE BİR ANLAŞMA SÖZ KONUSU OLAMAZ

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino da X'te, Trump'ın adını vermeden verdiği yanıtta, "Kanalımızdan geçen tüm gemilerin geçişler ve maliyetler özerk bir yönetim organı olan Panama Kanal Otoritesi (ACP) tarafından düzenleniyor. Aksine bir anlaşma söz konusu değildir." dedi.

TRUMP, ÇİN'İ SUÇLAMIŞTI

Trump, Panama'nın bu ülkeden geçen kanalı yönetmesini defalarca eleştirmiş ve su yolunu geri alma planlarını ortaya atmış, bunu yaparken de askeri güç kullanmayı reddetmişti.

Kanal 1900'lerin başında ABD tarafından inşa edilmiş ve 1977'de Panama'ya geri devredilmişti.

Aralık ayında Trump, Çin'i Panama Kanalı'nın yönetiminde nüfuzunu arttırmakla suçlamış ve yetkilileri "fahiş fiyatlar ve geçiş ücretleri" talep etmekle eleştirmişti.

BU İKİ KANAL NEDEN ÖNEMLİ?

Panama Kanalı, Karayip Denizi ile Pasifik Okyanusu'nu birbirine bağlıyor. Süveyş Kanalı ise Akdeniz ile Kızıldeniz'i birbirine bağlıyor.

Her ikisi de küresel ticaret için çok önemli, nakliye süresini ve maliyetlerini azaltırken aynı zamanda ordulara okyanuslar arasında hızlı bir şekilde hareket etme imkanı vererek jeopolitik etkiyi güçlendiriyor.