Donald Trump gümrük vergilerini neden durdurduğunu açıkladı

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ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları dünya kamuoyunda yakından takip ediliyor..

Yaptığı açıklamaları ve kararlarıyla dikkatleri üzerine çeken Trump'ın ABD ile Çin arasında başlattığı ticaret savaşında da ipleri iyice gerdi..

Ülkesini zenginleştirmeyi amaçlayarak toplam 185 ülkeye yüzde 10 ile yüzde 50 arasında gümrük tarifesi uygulayan Trump, Çin ile misilleme uygulamasına gitti.

Son olarak Çin'den gelen yüzde 84'lük vergi kararına Trump yüzde 125 ile karşılık verdi..

90 GÜN VERGİLERİ DURDURDU

Yaşanan gelişmeyle birlikte Trump, Çin hariç diğer ülkelere 90 gün (3 ay) süreyle gümrük vergilerini durdurma kararı aldı..

Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, kararının nedenini ise ilginç bir şekilde açıkladı..

"İNSANLAR KORKMAYA BAŞLADI"

Amerikalıların tedirgin olduğunu belirten Trump, şu ifadeleri kullandı: