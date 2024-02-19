Donald Trump için bağış kampanyası: Hedef 355 milyon dolar toplamak Trump'ın suçlu bulunduğu davanın masraflarının karşılanabilmesi için kampanya başlatıldı. Şimdiye kadar 415 bin dolar toplanan kampanyada amaçlanan tutar belli oldu.

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ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, New York'taki emlak dolandırıcılığı davasında 355 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

Davanın yasal masraflarının ödenebilmesi için Trump destekçileri tarafından bağış kampanyası başlatıldı.

Girişimci ve yatırımcı Grant Cardone'un eşi Elena Cardone, "GoFundMe.com" adlı platformda kampanya oluşturdu.

"Haksız yargılanıyor"

Bağış kampanyasının sayfasında eski Başkan Trump'ın "haksız yargılandığını" ifade eden Cardone, şöyle dedi:

Son zamanlarda (Trump'ın) karşı karşıya olduğu yasal mücadeleler, yalnızca ona karşı değil her ABD'linin hak ettiği ideal adalet ve yasal sürece bir saldırıdır.

355 milyon dolar toplamayı hedefliyorlar

Cardone'un 355 milyon dolar toplama hedefiyle 3 gün önce başlattığı bağış kampanyasında, şimdiye kadar yaklaşık 415 bin dolar toplandı.

Trump, kendisi, çocukları ve şirketleri hakkında "emlak sektöründe yıllarca çok sayıda kişi ve kurumu dolandırdıkları" gerekçesiyle açılan davada 354,9 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı.

New York Başsavcısı Letitia James, Trump'ın, üç çocuğu ve şirketinin servetini 3,6 milyar dolar fazla gösterdiğini öne sürdüğü iddianamede, yargıçtan Trump ve çocuklarının New York'ta şirket kurmalarını ve 5 yıl boyunca ticari gayrimenkul satın almalarını yasaklamasını, aynı zamanda 370 milyon dolar para cezasına çarptırılmalarını talep ediyordu.

Emlak dolandırıcılığı davasında suçlandı

Yargıç Arthur Engoron, "emlak sektöründe yıllarca çok sayıda kişi ve kurumu dolandırdığı" suçlamasıyla açılan davada eski Başkan Trump ve "Trump Organization" adlı şirketinin anlaşmalar ve finansman sağlama evrakında varlıklarına aşırı değer biçerek ve net servetini abartarak bankaları, sigortacıları ve iş dünyasından kişileri dolandırdığına ilişkin iddiaların mahkemede değerlendirilmesine hükmetmişti.

Engoron, 35 sayfalık kararında Trump ile şirketi ve yöneticilerinin, yıllık finansal durumları hakkında sürekli yalan söyleyerek uygun şartlarda kredi ve düşük sigorta primi elde ettiklerini belirtmişti.

2 Ekim 2023'te başlayan duruşmalar, 11 Ocak'ta sona ermişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)