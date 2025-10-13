Donald Trump ile Emmanuel Macron 30 saniye boyunca el sıkıştı

ABD Başkanı Trump, zirveye katılan liderleri tek tek karşılayarak fotoğraf çektirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Trump'ın bulunduğu sahneye geldiği andan itibaren Trump'ın elini tutması ve ikilinin yaklaşık 30 saniye boyunca farklı varyasyonlarda el sıkışması ve sürekli olarak bir şeyler konuşması dikkat çekti.

ABD Başkanı Trump'ın liderlerle el sıkıştığı esnada genellikle lideri kendine doğru çekmesi daha önce birçok kez haber konusu oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I GÖRÜNCE "BU ADAMI SEVİYORUM" DEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geldiğini gördüğü anda ellerini kaldırarak Erdoğan'a yönelik olarak, "Dostum, Bu adamın ne kadar çetin olduğunu biliyor musunuz? Bu adamı seviyorum. Bu adamı seviyorum" dediği görüldü.