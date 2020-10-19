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    Donald Trump ile konuşmak istediğini söyleyip, kendini Trump Tower'dan sarkıttı

    ABD Başkanı Trump ile görüşmek istediğini belirten kişi, binanın 16. katından iple sarktı. Şahıs, talebinin yerine getirilmemesi halinde intihar edeceğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2020 - 14:45
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    Donald Trump ile konuşmak istediğini söyleyip, kendini Trump Tower'dan sarkıttı

    ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago şehri, intihar girişimine sahne oldu.

    Başkan Donald Trump ile görüşmek istediğini belirten 20'li yaşlarındaki bir kişi, kendini Trump Tower'ın 16. katındaki balkondan iple sarkıttı.

    TRUMP TOWER'DA İNTİHAR GİRİŞİMİ

    Genci ikna etmek için bölgeye ekipler sevk edildi. Binanın etrafındaki yollar trafiğe kapatıldı.

    "TRUMP İLE KONUŞMAZSAM KENDİMİ ÖLDÜRÜRÜM"

    Chicago Polisi sözcüsü Tom Ahern, söz konusu kişinin saatlerdir kendini sarkıttığını ve Trump ile konuşmasına izin verilmesini istediğini, aksi takdirde ipi keserek kendini öldüreceğini kaydetti.

    Ahern, "Durumu olumlu neticelendirmek için her türlü çaba gösteriliyor." dedi.

    Trump Tower binasından sarktı: Trump'la görüşmezsem ipi keserim ViDEO

    Donald Trump ile konuşmak istediğini söyleyip, kendini Trump Tower dan sarkıttı #1

    Donald Trump ile konuşmak istediğini söyleyip, kendini Trump Tower dan sarkıttı #2

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