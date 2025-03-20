Donald Trump ile Vladimir Zelensky enerji üretim alanlarına ilişkin kısmi ateşkeste anlaştı

AA & Ensonhaber

Düzenlediği basın brifinginde Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkes sürecine ilişkin son gelişmeleri değerlendiren Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile çok verimli birer telefon görüşmesi yaptığını ve müzakerelere ilişkin mesafe katedildiğini söyledi.

Leavitt, "Trump ile Zelensky, enerji alanları konusunda kısmi bir ateşkes konusunda mutabık kaldı. Teknik ekipler önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan'da bir araya gelerek ateşkesin Karadeniz'i de kapsayacak şekilde genişletilmesi konusunu görüşecek" diye konuştu.

Savaşın bitmesi ve bir ateşkese ulaşılması konusunda ciddi mesafe katettiklerini anlatan Leavitt, "Barışa hiç bu kadar yakın olmamıştık, Trump sayesinde buradayız. Bu korkunç savaş, Trump yönetimde olsaydı hiç başlamazdı ama kendisi bunu kesin olarak bitirmeye kararlı" ifadelerini kullandı.

"ZELENSKY, PATRIOT İSTEDİ"

Leavitt, Zelensky'nin Trump'tan Patriot füzeleri talep ettiğine değinerek Trump'ın da özellikle Avrupa'da mevcut olan füzelerin ne şekilde temin edilebileceği konusunda Kiev'le iş birliği içinde çalışacaklarını vurguladığını söyledi.

"ABD, Ukrayna'ya savunma istihbaratı sağlamaya devam edecek" şeklinde konuşan Leavitt, bu süreçte Ukrayna'nın ihtiyaç duyacağı temel savunma gereksinimleri konusunda da görüştüklerini belirtti, "Taraflar bu geçici ateşkesin, savaşın tamamen sona erdirilmesi ve güvenliğin sağlanmasına yönelik ilk adım olabileceği konusunda mutabık kaldılar" dedi.

Leavitt, Zelensky'nin de tam bir ateşkesin kabul edilmesi konusunda istekli olduğunu dile getirdi.

Trump'ın Ukrayna'daki elektrik ve nükleer santraller gibi enerji alanlarının işletmesinin güvenlik açısından iyi olacağını Zelensky'e söylediğini aktaran Leavitt, "Bu santrallerin Amerika'nın mülkiyetinde olması bu altyapı için en iyi koruma olacaktır" ifadesini kullandı.

ABD heyetinin ileriki günlerde Suudi Arabistan'a giderek ateşkes müzakerelerine devam edeceğini vurgulayan Leavitt, tüm tarafların enerji alanlarından başlayacak kısmi ateşkesin işletilmesi ve diğer alanlara da genişletilmesi konusunda mutabık olduğunu kaydetti.

Trump, Putin'le önceki gün yaptığı görüşmede enerji ve altyapı alanlarında derhal ateşkes sağlanması konusunda mutabık kaldıklarını belirtmiş, ayrıca tam ve kapsamlı ateşkese giden yolda diğer müzakere başlıklarının ilgili heyetler arasında ele alınacağını kaydetmiş ve doğru yolda ilerledikleri mesajını vermişti.