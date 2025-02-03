Donald Trump ile Xi Jinping'in görüşmesi bekleniyor

İHA
ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, telefon görüşmesi gerçekleştirecek.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump ve Xi'nin 24 saat içinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirmesinin beklendiğini açıkladı.
EK GÜMRÜK VERGİSİ ELE ALINACAK
Görüşmede ABD'nin Çin'e uygulayacağı ek gümrük vergisinin ele alınması bekleniyor.
Trump, önceki gün Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanması yönündeki kararnameyi imzalamıştı.
Vergi kararını kınayan Çin ise ABD’ye Dünya Ticaret Örgütü nezdinde itiraz edeceğini ve karara karşı önlemler alacağını ifade etmişti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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