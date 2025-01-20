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Haber Merkezi

ABD'nin 47. başkanı olan Donald Trump, 2016-2020 döneminin ardından ikinci başkanlık dönemine başladı.

Trump, ilk icraatlarını canlı yayında gerçekleştirdi.

Güney sınırında olağanüstü hal ilan edeceğini duyuran Trump, ayrıca güney sınırına asker göndereceğini söyledi.

"UYUŞTURUCU KARTELLERİNİ TERÖRİST OLARAK TANIYACAĞIZ"

Trump, göreve başladıktan sonra yaptığı açıklamada güney sınırına asker gönderme kararı aldığını ve bu kararın ülkenin güvenliği için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Ayrıca, "Uyuşturucu kartellerini terörist olarak tanıyacağız" ifadelerini kullanarak bu adımın suçla mücadeledeki kararlılığını gösteren Trump, Amerika'nın güney sınırındaki güvenliği artırmak amacıyla bu bölgeye asker gönderme kararı aldığını duyurdu.

Güney sınırındaki durumu kontrol altına almak için gereken her adımın atılacağını söyleyen Trump, bu kararın ülkenin ulusal güvenliği için kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Uyuşturucu kartelleriyle mücadelede sert bir tutum sergileyeceğini açıklayan Trump, bu yasa dışı organizasyonlarla mücadelede yeni bir dönemin başlayacağını ifade etti.