Donald Trump: İran barış yapmazsa önümüzdeki saldırılar çok daha büyük olacak

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini duyurmuştu.

Saldırıdan sonra kurmaylarıyla birlikte kameraların karşısına geçen Trump, ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Trump, "İran'ın kilit nükleer zenginleştirme tesisleri tamamen yok edildi" dedi.

"İRAN BARIŞ YAPMAK ZORUNDA"

İran'a düzenlenen saldırıda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile takım olarak çalıştıklarını belirten Trump, "Orta Doğu'nun kabadayısı İran, şimdi barış yapmak zorunda. Barış yapmazsa önümüzdeki saldırılar çok daha büyük olacak" diye konuştu.

"Amacımız İran'ın nükleer zenginleştirme kapasitesini yok etmek ve dünyanın bir numaralı terör destekçisi devletinin oluşturduğu nükleer tehdidi durdurmaktı" ifadelerini kullanan Trump, saldırıları 'muhteşem bir askeri başarı' olarak değerlendirdi.

Trump, Netanyahu ve İsrail ordusuna desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Bu geceki hepsinin en zoruydu, açık ara ve belki de en ölümcül olanıydı. Ancak barış hemen gelmezse diğer hedeflerin peşine hassasiyetle, hızla ve beceriyle düşeceğiz" şeklinde konuştu.

"TANRI İSRAİL'İ VE AMERİKA'YI KORUSUN"

İran'a düzenlenen saldırıyı dünyada başka yapabilecek hiçbir ordunun bulunmadığını söyleyen Trump, şunları kaydetti: