Donald Trump: Hamaney'in saklandığı yeri biliyoruz

Haber Merkezi

İsrail'in başlattığı ve İran'ın da peşe peşe Tel Aviv'e füze yolladığı saldırılar devam ediyor.

İki ülke arasında karşılıklı saldırılar sürerken, ABD Başkanı Donald Trump ise dikkat çeken açıklamalara imza atıyor.

"ONU ÖLDÜRMEYECEĞİZ"

Trump, son olarak yaptığı açıklamada, Hamaney'in saklandığı yeri bildiklerini duyurdu.

"Hamaney'in saklandığı yeri biliyoruz" diyen Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda,"O kolay bir hedef, ama orada güvende. Onu ortadan kaldırmayacağız, en azından şimdilik. Sabrımız tükenmek üzere." şeklinde ifadelere yer verdi.

Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da, karşılıklı süren savaşın sonlanması için İran dini liderinin öldürülmesi gerektiğini açıklamıştı.

"İRAN'DA HAVA HAKİMİYETİ TAMAMEN BİZDE"

Ayrıca açıklamalarında Trump, İran semasında kontrolün kendilerinde olduğunu da duyurdu.

Donald Trump, şu sözleri sarf etti:

İran'da hava hakimiyeti tamamen bizde. Kimse bizden iyisini yapamaz. İran ekipmanları ABD'ninkiler ile kıyaslanamaz.

ABD İSTİHBARATINI KARŞISINA ALMIŞTI

Trump, daha öncesinde de, İran'ın nükleer silah üretmediğini bildiren ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ı yalanlayarak, "(Gabbard'ın) Ne söylediğini umursamıyorum. Bence bir tane üretmeye çok yakınlardı." ifadesinde bulunmuştu.

İRAN LİDERİNE SUİKAST PLANINA NETANYAHU'DAN YANIT

"İran liderine suikast planını, çatışmayı tırmandıracağı endişesiyle reddettiği" yönündeki iddiaları yanıtlayan Netanyahu ise, "Bu, çatışmayı tırmandırmayacak, çatışmayı sona erdirecek." demişti.