Donald Trump: İran tam bir yıkıma uğrayacak

Müzakere ile başlayan süreç savaş ile devam etti.

ABD ile İsrail 28 Şubat'ta İran'a saldırarak yeni bir savaşın fitilini ateşledi.

İran bu saldırılara karşılık verirken Orta Doğu'yu kasıp kavuran savaşta 3 hafta geride kaldı.

TRUMP'TAN YENİ AÇIKLAMA

Savaşın daha ne kadar devam edeceği belirisizliğini korurken ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi.

İsrail Kanal 13'e konuşan Trump'ın hedefinde İran'ın İsrail'in Dimano kentinde bulunan nükleer tesise yolladığı füzeler vardı.

"İRAN TAM BİR YIKIMA UĞRAYACAK"

Bu saldırıya karşılık vereceklerini belirten Trump, "Güç santralleriyle ilgili verilen ültimatomun sonucunda neler olacağını yakında göreceksiniz; sonuç çok iyi olacak.

İran tam bir yıkıma uğrayacak ve her şey harika ilerleyecek." dedi.

"NATO ÜLKELERİ HİÇBİR ŞEY YAPMIYOR"

ABD Başkanı daha önce 'ABD'siz kağıttan kaplanlar' diyerek hedef aldığı NATO'yu bir kez daha eleştirerek "NATO ülkeleri hiçbir şey yapmıyor, bu büyük bir utanç." dedi.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda NATO'nun insiyatif almadığını söylemişti.

"HAK ETTİKLERİ CEZAYI ALIYORLAR"

Son olarak İslam rejimine olan tehditlerini sürdüren Trump, "İran 47 yıldır çok kötü bir durumdaydı.

Şimdi hak ettiği cezayı alıyor." ifadelerini kullandı.