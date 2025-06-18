Donald Trump: İran'ı vurmayacağımızı söyleyemem

Haber Merkezi

İsrail ile İran arasında süren misilleme saldırılarına ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın çelişkileri açıklamaları devam ediyor.

Savaşı bitirmek istediğini söyleyen Donald Trump, bugün yine yeni bir açıklama daha yaptı.

İran'ın tamamen savunmasız olduğunu söyleyen Trump, "ABD'nin İranı vurup vurmayacağını" ise söyleyemeyeceğinin altını çizdi.

Beyaz Saray'ın önünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, devamında şöyle konuştu:

"İRAN'I VURMAYACAĞIMIZI SÖYLEYEMEM"

İran'ı vurmayacağımızı söyleyemem. Beyaz Saray'a gelmelerini teklif ettim. Bu büyük bir adımdı ama atmadılar. Şu anda ne olur bilmiyorum. Hava savunmalarını olduğu gibi havaya uçurduk, ortadan kaldırdık. Dün Putin'le konuştum ve arabuluculukta bana yardımcı olabileceğini söyledi.

"HENÜZ HİÇBİR ŞEY KAZANMADIK"

Çok fazla insan öldü. Ukrayna-Rusya savaşında raporlanandan daha fazla insan öldüğünü düşünüyoruz. Koşulsuz şartsız teslim olmalarını istiyoruz, artık yapmazlarsa tesislerini havaya uçuracağız. Çok fazla ihtimal var. Henüz hiçbir şey kazanmadık ama çok fazla yol katettik.

"GELECEK HAFTA ÖNEMLİ OLACAK"