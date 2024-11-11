Donald Trump, İsrail destekçisine ABD'nin BM Büyükelçiliği görevini teklif etti

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Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği seçimde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, Demokratların adayı seçilen Kamala Harris'e karşı seçim zaferini kazandı.

Seçimler sonrası Donald Trump hakkında dikkat çeken yeni gelişmeler yaşanıyor.

ABD merkezli CNN'den edinilen son bilgide, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçiliği görevi için Cumhuriyetçi Elise Stefanik'e teklif götürdüğü öne sürüldü.

İSRAİL'E TAM ASKERİ YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

ABD kampüslerini sarsan Filistin yanlısı gösteriler esnasında "antisemitizmi yeterince kınamayan üniversite yetkililerini görevden alma çağrısı" yapan Elise Stefanik, geçen mayıs ayında da Tel Aviv'de, İsrail parlamentosunun bir grubuna hitap etmişti.

Burada, İsrail'in Gazze'deki savaşını desteklemek üzere tam askeri yardım çağrısında bulunmuştu.

EN SADIK DESTEKÇİ

Yıllardır Trump'ın Kongre'deki en sadık destekçilerinden biri olarak bilinen Stefanik, diğer komitelerin yanı sıra Silahlı Hizmetler Komitesi ve Temsilciler Meclisi İstihbarat Daimi Seçilmiş Komitesi üyesidir.

GERİ DAVET EDECEĞİNİ PAYLAŞMIŞTI

Öte yandan, Donald Trump, cumartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilk yönetiminde BM Büyükelçisi olarak görev yapan Nikki Haley'i “geri davet etmeyeceğini” bildirmişti.