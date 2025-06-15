Donald Trump: İsrail-İran yakında barışacak

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İsrail ile İran arasındaki saldırılar sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'tan da yeni bir açıklama geldi.

Trump, bölgenin iyice ısındığı şu dakikalarda barışa dair ilk sinyali verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin Truth Social hesabından yeni bir açıklama yaptı.

Trump açıklamasında, iki ülkenin çatışmayı anlaşmayla bitirmesi gerektiğinin altını çizdi.

"HİNDİSTAN VE PAKİSTAN GİBİ ANLAŞMA YAPILMALI"

İran ve İsrail'in, Hindistan ve Pakistan'ın yaptığı gibi bir barış anlaşması yapması gerektiğini belirten Trump, ilk döneminde Kosova ve Sırbistan'ın da savaşın eşiğinde olduğunu ancak kendisinin çatışmayı önlediğini kaydetti.

"YAKINDA BARIŞ OLACAK"

Gün içinde yeniden bir paylaşım yapan Trump, "İran ve İsrail anlaşma imzalamalı. Yakında barış olacak. Şu anda birçok görüşme ve toplantı yapılıyor. Çok şey yapıyorum ve hiçbir şey için takdir görmüyorum." dedi.