Donald Trump: İsrail lobisinin ABD'deki gücü zayıfladı Trump, İsrail'in yaklaşık 15 yıl önce en güçlü lobiye sahip olduğunu söyledi. ABD'nin eski başkanı, "Eğer bir siyasetçiyseniz İsrail hakkında kötü bir şey söyleyemezdiniz" dedi.

AA

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD'deki İsrail gücünün zayıfladığını söyledi.

İsrail basınından HaYom gazetesine konuşan Trump, Hamas ile İsrail arasındaki çatışmanın sorumluluğunun ABD Başkanı Joe Biden'da olduğunu belirtti.

Hamas'ın Biden'a saygı duymadığını anlatan Trump, "İki cümleyi bir araya getiremiyor. Konuşamıyor. O çok aptal bir insan." ifadelerini kullandı.

"Dış politikası korkunç"

Trump, Biden'ı eleştirdiği konuşmasında şunları dile getirdi:

Dış politikası 50 yıl boyunca korkunçtu. Onun döneminde diğer yönetimlerde bulunan insanlara bakarsanız onu zayıf ve etkisiz görüyorlar.



Onun yerinde ben olsaydım Hamas böyle bir saldırıyı asla gerçekleştiremezdi.

"Yaklaşık 15 yıl önce İsrail en güçlü lobiye sahipti"

İsrail’in ABD’de eskiden sahip olduğu desteğin şimdi olmadığını söyleyen Trump, şöyle konuştu:

Yaklaşık 15 yıl önce İsrail en güçlü lobiye sahipti. Eğer bir siyasetçiyseniz İsrail hakkında kötü bir şey söyleyemezdiniz, bu siyasi kariyerinizin sonu olurdu. Bugün ise neredeyse tam tersi.

"Biden İsrail'in dostu değil"

Trump, "Biden İsrail'in dostu değil. Çünkü Biden İsrail'in dostu olsaydı 7 Ekim asla yaşanmazdı." değerlendirmesinde bulundu.

"İsrail çok büyük bir hata yaptı"

Trump, "Savaşın patlak vermesinin ardından ortaya çıkan antisemitizm dalgasına nasıl karşı koyardınız?" sorusunu yanıtlarken şöyle dedi:

Bence İsrail çok büyük bir hata yaptı. İsrail'i aramak ve 'Bunu yapmayın' demek istedim. Bu fotoğraflar ve çekimler.



Yani Gazze'deki binalara atılan bombaların görüntüleri. 'Bu korkunç bir portre' dedim. Dünya için çok kötü bir resim. Dünya bunu görüyor.

"Tanıtım ve halkla ilişkiler konusunda daha iyi olmalılar"

Trump, şu değerlendirmede bulundu:

İsrail'in tanıtım ve halkla ilişkiler konusunda daha iyi olması gerekiyor çünkü şu anda mahvolmuş durumdalar.



Bence halkla ilişkiler anlamında çok kötü bir şekilde zarar görüyorlar.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)