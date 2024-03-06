Donald Trump, İsrail'e seslendi: Gazze'deki sorunu bitirmek zorundasınız İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarına ilişkin konuşan Trump, "Garanti ederim bunu bana yapamazlardı" dedi.

AA

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, Gazze konusunda İsrail'e çağrıda bulundu.

15 eyalette düzenlenen "Süper Salı" ön seçimleri öncesi Fox yayınına bağlanan Trump, İsrail ordusunun saldırılarına ilişkin konuştu.

"Sorunu bitirmek zorundasınız"

Sunucunun, "İsrail tarafında olup olmadığı ve İsrail güçlerinin Gazze'deki saldırılarını onaylayıp onaylamadığı" sorusunu yanıtlayan Trump, şöyle konuştu:

Sorunu bitirmek zorundasınız. Korkunç bir saldırıya uğradınız. Bu oldu. Bu arada ben başkan olsaydım asla gerçekleşmezdi.

"Bunu bana yapamazlardı"

Trump, "Garanti ederim bunu bana yapamazlardı. Bunu yapmalarının sebebi (Başkan Joe) Biden'a saygılarının olmaması." dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ateşkes çağrısını da değerlendiren Trump, "olanları görmekten nefret ettiğini" belirterek başkan olsaydı bu saldırıların asla yaşanmayacağına ilişkin sözlerini yineledi.

'Acil ateşkes' çağrısı

Harris, 4 Mart'ta Gazze'de yaşanan büyük acılar dolayısıyla acil ateşkese ihtiyaç olduğunu söylemişti.

ABD medyasında resmi kaynaklara dayandırılan haberlerde, Biden yönetimi ile İsrail'in, rehinelerin salınması da dahil 6 haftalık bir ateşkes şartları konusunda anlaşmaya vardığı, Hamas tarafından cevap beklendiği ifade edilmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)