Donald Trump kendisini ABD'nin kralı ilan etti: Beyaz Saray paylaştı

AA & Ensonhaber

ABD'de ikinci başkanlık dönemine hızlı başlayan Donald Trump, ilginç bir harekete daha imza attı.

Trump, kendisini ABD'nin kralı ilan etti.

Son düzenlemesini övgüyle duyuran Trump, New York'ta trafik sıkışıklığına göre ayarlanan fiyat tarifelerini kaldırdığını açıkladığı sosyal medya paylaşımında, "Trafik sıkışıklığı fiyatlandırması öldü. Manhattan ve tüm New York kurtuldu. Kralımız çok yaşa!" ifadesini kullandı.

Beyaz Saray'ın resmi soyal medya hesabı bu açıklama sonrası Trump'ı başında taçla kral olarak betimleyen bir dergi kapağını paylaştı.

Trump ile Beyaz Saray'ın 'kral' temalı paylaşımları sosyal medyada ilgi odağı oldu.

NEW YORK VALİSİ'NDEN ELEŞTİRİ

New York Valisi Kathy Hochul da sosyal medya hesabından Trump'ın New York'ta trafik sıkışıklığına göre ayarlanan fiyat tarifelerini kaldırması üzerine açıklama yaptı.

Trump'ın tarifeleri kaldırma açıklamasında kendisini 'kral' olarak tanımlamasını eleştiren Hochul, "Biz bir yasalar ulusuyuz, kral tarafından yönetilmiyoruz" dedi.

Hochul, Trump'ın kaldırdığı trafik sıkışıklığına göre ayarlanan fiyat tarifelerinin olumlu sonuçları olduğunu belirterek bu uygulamanın korunması için yasal yollara başvurduklarını duyurdu.