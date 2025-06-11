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Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Carolina'daki Fort Bragg üssünü ziyaret etti.

Yaklaşık 50 bin aktif görevdeki askerin bulunduğu üste ABD ordusunun 250. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Bu ziyaret, Trump'ın göçmen karşıtı politikalarına yönelik protestoların arttığı bir dönemde gerçekleşti.

KURŞUN GEÇİRMEZ CAM DETAYI

Donald Trump'ın konuşma yaptığı kürsünün kurşun geçirmez bir camın arkasında olması dikkat çekti.

Trump, seçimden önce 13 Temmuz'da Pensilvanya'nın Butler bölgesinde düzenlediği mitingde kürsüden destekçilerine hitap ederken silahlı saldırıya uğramış, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından teşebbüste bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu.