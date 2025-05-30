Donald Trump, NATO genişlemesini durdurarak Ukrayna-Rusya savaşını bitirmeye hazır

AA

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Trump'ın NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceği konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e söz vermeye hazır olabileceğini belirtti.

Kellogg, ABC News'e verdiği demeçte, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin ateşkes müzakereleriyle ilgili açıklamada bulundu.

MEMORANDUMU HENÜZ GÖNDERMEDİKLERİNİ BİLDİRDİ

Ukrayna tarafından ateşkesle ilgili 22 maddelik memorandum aldıklarını ve bu şartların çok iyi olduğunu düşündüklerini ifade eden Kellogg, Putin'in, Trump'a telefon görüşmesinde bir hafta içerisinde göndereceğini söylediği memorandumu henüz görmediklerini kaydetti.

Kellogg, Putin'in savaşı sona erdirmek için şartlarını ana hatlarıyla belirlediğine dair raporların bulunduğunu, bu koşulların arasında Batılı liderlerden NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceğine dair taahhüt talebinin de olduğunu ifade etti.

"UKRAYNA'NIN NATO'YA KATILMASI MASADA DEĞİL"

ABD için Ukrayna'nın NATO'ya katılmasının masada olmadığını vurgulayan Kellogg, örgütte bu görüşe sahip başka üye devletlerin de bulunduğunu savundu.

Kellogg, doğuya doğru genişlemenin, Ukrayna'nın yanı sıra Gürcistan ve Moldova'yı da kapsadığını söyleyerek Trump'ın, Putin'e NATO'nun genişlemeyeceğine dair taahhütte bulunmaya niyetinin olabileceğini ifade etti.

MÜZAKERELER BIRAKILARAK MESELE AVRUPA'YA DEVREDİLECEK

İstanbul'da yapılacak müzakerelerde NATO meselesinin ve Kırım, Donetsk, Zaporijya, Herson, Luhansk bölgelerinin akıbetinin konuşulacağını dile getiren Kellogg, bu müzakerelere Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un öncülük edeceğini belirtti.

Kellogg, Trump'ın 'kullanıldığını' ya da 'sonuç alamayacağını' hissettiği takdirde müzakereleri bırakacağını ve meseleyi Avrupa'ya devredeceğini ifade etti.