Donald Trump: Savaşı bitirdik

Dünya liderleri, Hollanda'nın başkenti Lahey'de düzenlenen NATO Zirvesi'ne akın etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeyle dikkatleri üzerine çeken ABD Başkanı Donald Trump, bu defa Ukrayna lideri Vladimir Zelensky ile bir araya geldi.

İkilinin kapılar ardından gerçekleşen görüşme sonrası Trump, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trump açıklamalarına, İran ve İsrail arasındaki çatışmalara değinerek başladı.

"TARİHİ BİR ZAFER OLDU"

İsrail ve İran arasındaki ateşkesin ABD sayesinde sağlandığını öne süren Trump, bu gelişmenin 'tarihi bir zafer' olduğunu söyledi.

İsrail ve İran arasındaki durumu '12 Günlük Savaş' olarak adlandırdığını söyleyen Trump, "Savaşı bitirdik. Bir daha savaşacaklarını düşünmüyorum. Tarihi bir ateşkes ve zafer sağladık. ABD caydırıcılığını gösterdik, harika bir ordumuz var." diye konuştu.

Ateşkes sürecinde ABD'nin İran'ın nükleer tesislerini vurmasının büyük payı olduğuna dikkat çeken Trump, "Birçok kez söyledim, İran nükleer silah sahibi olamaz. ABD ordusu mükemmel bir operasyonla nükleer tesisleri vurdu. Bunu dünyada sadece ABD yapabilirdi." dedi.

"İRAN SALDIRIDAN ÖNCE HABER VERDİ"

ABD Başkanı Donald Trump'ın dikkat çeken açıklamaları şöyle:

"İran bize karşı çok nazikti. Katar'daki üslerimize saldırmadan önce İran saldırıyı bize haber verdi. İran bize sordu, '1'de vursak olur mu?' dediler, biz de 'tamam' dedik. Katar'a 14 füze atıldı, hepsi etkisiz hale getirildi. Şaşırmadılar bile zaten onlar da. İran vuruldu ama o kadar da vurulmadı dendi. Öyle değil. Çok yıkıcı oldu. Fordo tamamen yok edildi.

Sahte raporlar üretiyorlar. Tesislerin ağır hasar aldığını İranlılar dahi söylüyor. CNN yalancı. New York Times yalancı. Zaten onları kimse izlemiyor, okumuyor. Fordo nükleer tesisini yok ettik, onlar aksini iddia etse de, zamanımı harcıyorlar. Tesisin yok olması da yazık oldu, kahraman, dahi pilotlarımızı kutlarım.

"İRAN NÜKLEER KONULARA GİRERSE ORADA OLACAĞIZ"

(İran-İsrail savaşı) İki taraf da artık yoruldu. Şiddetli bir şekilde savaştılar. Her iki taraf da bu işi bitirebileceklerine dair tatmin oldular. Belki bir gün yine başlar ama yakında olmayacak. Savaş, nükleer tesisleri vurduğumuz an bitti bence. İran'ın avantajlı olduğu konular var, petrole sahipler. İran'ın artık nükleer konulara gireceğini sanmıyorum. Yaparlarsa biz orada olmaya devam edeceğiz. İran'ı petrol işinde istesem durdurabilirim ama yapmak istemiyorum.

"HAFTAYA İRAN'LA GÖRÜŞECEĞİM"

İran'la konuşacağız, anlaşma imzalayabiliriz. Anlaşma gerekli mi gerekli değil mi bilmiyorum. Önemli olan nükleerleri imha etmiş olmamız. İran'ın artık nükleer silahı olmayacak. Hepsini patlattık, vurduk.

İran tekrar ayağa kalkmak için petrol satmalı. Satsınlar. Çin petrol almak istiyorsa alabilir. Putin beni aradı, "İran ve İsrail arasında sana yardımcı olabilirim" dedi. Ben de "Hayır, bana Rusya Ukrayna konusunda yardım et" dedim. Putin yanlış yönlendirilen biri. İran'la önümüzdeki hafta konuşacağım. Belki bir anlaşma yapabiliriz.

"ZELENSKY İLE GÖRÜŞME İYİ GEÇTİ"

Zelensky zor dönemlerden geçti ama iyi bir görüşmeydi. O da artık bu savaşın bitmesini istiyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda artık barışa ulaşmalıyız. Ukrayna lideri Zelensky cesur biri. Ancak Zelensky'yle ateşkesi konuşmadık. Putin'le savaşı sona erdirmek için konuşacağım. Putin'in Ukrayna'nın ötesinde bölgesel emelleri olması mümkün.

Putin zor biri, Zelensky'le de bazı problemlerim oldu. Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek İran ve İsrail arasındaki çatışmayı bitirmekten zor. "Savaşı 24 saatte bitiririm" derken tabii ki 24 saati kast etmemiştim.

"YAPAMAZSIN DEDİLER, YAPTIM"

Buraya geldim, Kral ve Kraliçe ile güzel görüşmelerimiz oldu. Rutte ile görüştük. Çok güzel sohbetlerimiz oldu. Savunma harcamaları yükünü paylaşmak konusunda anlaşmalarımız oldu. NATO ülkelerinin GSYH'sinin yüzde 5'ini NATO için harcaması kuralı katkısı için çalıştık. Müttefiklerin büyük çoğunluğu bu oranda katkı vermeye başlayacaklar. ABD tek başına NATO'nun harcamalarının 3'te 2'sini yükleniyordu.

Müttefikle de artık 700 milyar dolarlık harcamaya dahil olacaklar. Çok hızlı bir şekilde yaptık bütün bunları. Yapamazsın dediler bana, yaptım galiba. Bu yükü paylaşmanın zamanı gelmişti. Yüzde 2'yi bile karşılamayanlar vardı ben ilk başa geldiğimde. Artık paranın askeri teçhizata harcanması gerekiyor, bürokrasiye değil. Bu ekipmanlar ABD'de üretilecek.

Avrupa artık güvenliklerini sağlamak için daha çok sorumluluk alacaktır. Ukrayna'daki şehirler vuruluyor. İnsanların ölmemesi gerekiyor. Bu durdurulmalı. Onlarca kez bunu söyledim. Toplayacağımız para silaha harcanacak. Bu silahlar da ABD malı olacak. Çünkü dünyadaki en iyi silahları biz yapıyoruz.

"BANA ÇOK SAYGI GÖSTERİYORLAR"

NATO Zirvesi müthişti. Herkes ABD ile anlaşma yapmak istiyor. Müthiş bir ülkeyiz.Ben buradan farklı ayrılıyorum. Bu ülkelerin devlet başkanları, hükümet başkanları artık ayağa kalktılar. Ülkelerini korumak için büyük bir istekle çalışacaklar. Rutte'ye ya da diğer liderlere sorabilirsiniz. Heyecan vericiydi. Bana çok saygı gösteriyorlar.

"İSPANYA'YA İKİ KAT VERGİ KOYACAĞIM"

(NATO ülkelerinin GSYH'sinin yüzde 5'ini NATO için harcaması kararına ilişkin) Bu parayı ödemek istemeyen tek ülke İspanya'ydı. Ekonomileri de iyi üstelik. Bu parayı ödemek istemeyen tek ülke sizsiniz. Ne yapacağız? Bir ticaret anlaşması müzakere edeceğiz.

İspanya'yı çok seviyorum, harika bir yer ama İspanya bu ödemeyi reddeden tek ülke oldu. Başına buyruk davrandılar ama ticari olarak bedel ödeyecekler. İspanya'ya iki kat vergi koyacağım. İspanya ile müzakere yapacağım. Hatta daha fazlasını ödeyecekler. Diğer ülkeler gibi yapıp yüzde 5'lik katkıyı yapsınlar yoksa daha pahalıya patlayacak. "