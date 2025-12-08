Donald Trump: Netflix-Warner Bros. anlaşması 'problem olabilir'

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Netflix'in Warner Bros. ile yaptığı dev satın alma anlaşması medyayı salladı. Toplamda 82,7 milyar dolar değerindeki anlaşmanın olası sonuçları tartışmalara konu oldu.

ABD Başkanı Donald Trump da anlaşma hakkında bir yorumda bulundu.

Başkan Trump anlaşmanın maddi boyutuna dikkat çekerek onaylanması konusundaki şüphelerini dile getirdi.

"BİR PROBLEM OLABİLİR"

Kennedy Center Ödülleri'nde gazetecilere konuşan Donald Trump, "Bir süreçten geçeceğiz ve nereye varacağını göreceğiz," dedi.

Netflix hakkında konuşan Başkan, "Çok büyük bir piyasa payları var ve Warner Bros.'a sahip olurlarsa daha da büyüyor." ifadelerini kullandı.

Trump, anlaşma konusunda bazı ekonomistlere danışacağını ve 'bir problem olabilir' dediği anlaşma hakkında alınan kararlarda aktif olacağını söyledi. NBC News, başkanların bu tür anlaşmalarda aktif olmasının tarihsel anlamda sık rastlanan bir olay olmadığını yazdı.

NETFLİX CO-CEO'SU İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Geçen ay, Netflix co-CEO'su Ted Sarandos, Başkan Trump'ı Beyaz Saray'da ziyaret etmişti.

Yapılacak olan anlaşma hakkında konuşulduğu raporlanan görüşmede, Bloomberg, Beyaz Saray'dan anlaşmaya doğrudan bir itiraz gelmediğini yazmıştı.

Başkan Donald Trump görüşmeyi, "Ted ile görüştüm, onun harika olduğunu düşünüyorum." cümleleriyle yorumlamış ve Netflix'in başarılarını takdir ettiğini söylemişti.